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Шахтар продовжив контракт з Матвієнком

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Шахтар продовжив контракт з Матвієнком
#Микола Матвієнко, #Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Донецький Шахтар продовжив співпрацю із захисником Миколою Матвієнком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий контракт з 26-річним українцем розрахований до 31 грудня 2027 року (попередня угода була чинною до 2025 року).

Матвієнко - вихованець донецького клубу, в клубній академії він навчався з 13 років. За першу команду дебютував влітку 2015 року.

На рахунку футболіста 7 голів та 12 асистів у 157 матчах у складі гірників.

Разом з Шахтарем гравець тричі ставав чемпіоном України (2018, 2019, 2020), завоював 4 національні Кубки (2016, 2017, 2018, 2019) та 1 Суперкубок країни (2021).

Нагадаємо взимку гірники відхилили пропозицію у 20 мільйонів євро від Брайтона, оцінюючи Матвієнка у 30 мільйонів.

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