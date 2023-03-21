Рух вибачився перед Співаковським за пост Козловського

Рух вибачився перед журналістом ТаТоТаке Михайлом Співаковським за пост засновника львівського клубу Григорія Козловського.

Про це повідомив сам журналіст.

"Генеральний директор Руха Ігор Дедишин особисто зв’язався з ведучим нашої програми та вибачився за сьогоднішній пост засновника клубу у своєму фейсбуці.

"Вважаю, що таким чином ми перетнули червону лінію у системі спілкування клубу з представниками медіа. Обіцяю, будемо робити все, щоб надалі це не повторювалося", - сказав Дедишин у телефонній розмові зі Співаковським", - написано у телеграм-каналі ТаТоТаке.