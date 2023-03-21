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Рух вибачився перед Співаковським за пост Козловського

Сьогодні 17:55 182 0
Рух вибачився перед Співаковським за пост Козловського
#Григорій Козловський

Джерело - Чемпіон.

Рух вибачився перед журналістом ТаТоТаке Михайлом Співаковським за пост засновника львівського клубу Григорія Козловського.

Про це повідомив сам журналіст.

"Генеральний директор Руха Ігор Дедишин особисто зв’язався з ведучим нашої програми та вибачився за сьогоднішній пост засновника клубу у своєму фейсбуці.

"Вважаю, що таким чином ми перетнули червону лінію у системі спілкування клубу з представниками медіа. Обіцяю, будемо робити все, щоб надалі це не повторювалося", - сказав Дедишин у телефонній розмові зі Співаковським", - написано у телеграм-каналі ТаТоТаке.

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