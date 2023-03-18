Зоря використала свій шанс у матчі з Динамо у 18 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Патрік ван Леувен.

"У нас був свій план. Показувати свій футбол та більше пресингувати, адже Динамо така команда, що її небезпечно пускати на свою половину поля.

Не все вийшло, перший тайм був відносно рівним. В другому таймі ми стояли ближче до своїх воріт ніж планували, але у нас були декілька гарних атак, які можна було завершувати голом. Що і сталося під кінець поєдинку.

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Цей матч дуже цікавий для наших гравців. Завжди намагаємося грати в атакувальний футбол, а особливо прагнемо цього проти топ команд. Сьогодні не було багато можливостей це демонструвати. Але я відчував, що моя команда заб’є сьогодні.

Я думаю, що сьогодні було помітно, для наших гравців матч був хвилюючим. Але вони швидко подолали стрес та нерви і почали грати на рівні. Також хотів відмітити, що сьогодні була гідна командна гра, жоден футболіст не зробив менше ніж треба, все було на рівні, ще раз повторюсь", - відзначив ван Леувен.