Динамо - Зоря 0:1: огляд матчу

Огляд матчу Динамо - Зоря

Джерело - Чемпіон.

Зоря мінімально перемогла Динамо в межах 18-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 18 березня

Динамо Київ - Зоря 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 83 Герреро

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко – Сидорчук (к), Лонвейк, Гармаш (Шепелєв, 56), Царенко (Волошин, 56), Кабаєв (Перріс, 56) – Ванат (Рамірес, 75)

Зоря: Сапутін, Імереков (к), Батагов, Снурніцин, Бражко, Дришлюк (Полегенько, 88), Бутко, Мишньов, Антюх (Хлань, 78), Русин (Погорілий, 64), Герреро (Вантух, 88).

Попередження: Тимчик (31), Сидорчук (77) - Русин (9), Антюх (30), Герреро (40), Батагов (70), Бутко (76)

Раніше Кривбас у меншості не втримав перемогу над Львовом. Також внічию зіграла Ворскла з Металістом 1925.