Динамо мінімально поступилося Зорі в 18 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Герреро

Джерело - Чемпіон.

Зоря мінімально перемогла Динамо в межах 18-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у грі забив Едуардо Герреро.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 18 березня

Динамо Київ - Зоря 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 83 Герреро

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Попов, Дячук, Тимчик, Сидорчук, Лонвейк, Гармаш (Шепелєв 57), Кабаєв (Перріс 57), Царенко (Волошин 57), Ванат (Рамірес 75).

Запас: Моргун, Боль, Яцик, Супряга, Андрієвський, Сирота, Дубінчак, Рамадані

Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Снурніцин, Бражко, Дришлюк (Полегенько 88), Бутко, Мишньов, Антюх (Хлань 78), Русин (Погорілий 64), Герреро (Вантух 88).

Запас: Кучерук, Жилкін, Гулько, Почапський, Хахльов, Нагнойний, Мороховець

Жовта картка: Русин 9, Антюх 30, Тимчик 31, Герреро 40, Батагов 69, Бутко 75, Сидорчук 76

Раніше Кривбас у меншості не втримав перемогу над Львовом.