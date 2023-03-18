Динамо мінімально поступилося Зорі в 18 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Зоря мінімально перемогла Динамо в межах 18-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у грі забив Едуардо Герреро.
Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 18 березня
Динамо Київ - Зоря 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 83 Герреро
Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Попов, Дячук, Тимчик, Сидорчук, Лонвейк, Гармаш (Шепелєв 57), Кабаєв (Перріс 57), Царенко (Волошин 57), Ванат (Рамірес 75).
Запас: Моргун, Боль, Яцик, Супряга, Андрієвський, Сирота, Дубінчак, Рамадані
Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Снурніцин, Бражко, Дришлюк (Полегенько 88), Бутко, Мишньов, Антюх (Хлань 78), Русин (Погорілий 64), Герреро (Вантух 88).
Запас: Кучерук, Жилкін, Гулько, Почапський, Хахльов, Нагнойний, Мороховець
Жовта картка: Русин 9, Антюх 30, Тимчик 31, Герреро 40, Батагов 69, Бутко 75, Сидорчук 76
Раніше Кривбас у меншості не втримав перемогу над Львовом.