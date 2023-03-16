Головне
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 06:38 2619
Збірна Англії назвала заявку на матч з Україною
Сьогодні 16:27 400
Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн
Сьогодні 15:58 1247 1
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 12:25 11893
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 12:24 23806 2
Інфантіно переобрали на посаду президента ФІФА
Сьогодні 11:24 288
Шахтар завітає в гості до Феєнорда: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 08:19 337
Букмекери не вірять у прохід Шахтаря в 1/4 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:00 502
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 05:23 1857
Визначились усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 1511
Прямі трансляції

Ді Марія може пропустити матч з Фрайбургом у Лізі Європи

Сьогодні 15:35 153 0
Аргентинець має м'язову втому
Ді Марія може пропустити матч з Фрайбургом у Лізі Європи
Фото: Getty Images
#Айнтрахт Франкфурт, #Ліга Європи, #Ювентус, #Анхель Ді Марія

Джерело - Pazzi Di Fanta.

Два футболісти Ювентуса можуть не зіграти в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Фрайбургом.

Про це повідомляє Pazzi Di Fanta.

Вінгер Анхель Ді Марія перебуває в заявці команди, проте, ймовірно, не зіграє через м’язову втому.

Він тренувався індивідуально. Півзахисник Фабіо Міретті також має м’язові проблеми, його участь у грі теж не гарантована.

Вінгер Федеріко К’єза продовжує відновлення після травми коліна, він не буде готовим до матчу з Фрайбургом.

Нагадаємо, три клуби Серії А зіграють у чвертьфіналі ЛЧ вперше за 17 років.

Коментарі ()
Популярне зараз
Нападник Гента Орбан оформив шалений хет-трик за 3 хвилини в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО Нападник Гента Орбан оформив шалений хет-трик за 3 хвилини в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО 2610
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 11893
Влада Зінченко підкорила фанів Арсенала емоційним святкуванням камбеку проти Борнмута - ВІДЕО Влада Зінченко підкорила фанів Арсенала емоційним святкуванням камбеку проти Борнмута - ВІДЕО 3908
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 23806 2
Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 6088
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи 2619
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8823
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 270895
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44453
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3645
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14809 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 66961 1