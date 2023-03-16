Ді Марія може пропустити матч з Фрайбургом у Лізі Європи

Аргентинець має м'язову втому

Джерело - Pazzi Di Fanta.

Два футболісти Ювентуса можуть не зіграти в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Фрайбургом.

Про це повідомляє Pazzi Di Fanta.

Вінгер Анхель Ді Марія перебуває в заявці команди, проте, ймовірно, не зіграє через м’язову втому.

Він тренувався індивідуально. Півзахисник Фабіо Міретті також має м’язові проблеми, його участь у грі теж не гарантована.

Вінгер Федеріко К’єза продовжує відновлення після травми коліна, він не буде готовим до матчу з Фрайбургом.

Нагадаємо, три клуби Серії А зіграють у чвертьфіналі ЛЧ вперше за 17 років.