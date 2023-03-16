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Три клуби Серії А зіграють у чвертьфіналі ЛЧ вперше за 17 років

Сьогодні 10:18 376 0
Жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться 17 березня
Три клуби Серії А зіграють у чвертьфіналі ЛЧ вперше за 17 років
Фото: Getty Images
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Мілан, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Наполі переміг Айнтрахт (3:0) і став третім італійським клубом, який гарантував вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону.

Про це повідомляє Squawka.

Раніше у чвертьфінал вийшли Мілан та Інтер. Вперше з 2006 року на цій стадії ЛЧ зіграють три клуби з Серії А, того разу це теж були Інтер та Мілан, а третім був Ювентус.

  Актуально: Наполі вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів уперше в історії

Жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться 17 березня о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстовий онлайн цієї події.

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