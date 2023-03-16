Три клуби Серії А зіграють у чвертьфіналі ЛЧ вперше за 17 років

Джерело - Чемпіон.
Наполі переміг Айнтрахт (3:0) і став третім італійським клубом, який гарантував вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону.
Про це повідомляє Squawka.
Раніше у чвертьфінал вийшли Мілан та Інтер. Вперше з 2006 року на цій стадії ЛЧ зіграють три клуби з Серії А, того разу це теж були Інтер та Мілан, а третім був Ювентус.
Актуально: Наполі вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів уперше в історії
Жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться 17 березня о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстовий онлайн цієї події.
For the first time in 17 years, three Italian clubs have qualified for the Champions League quarter-finals:— Squawka (@Squawka) March 15, 2023
2005/06
◉ Inter
◉ Milan
◉ Juventus
2022/23
◉ Inter
◉ Milan
◉ Napoli
Serie A is back on the map. #UCL pic.twitter.com/GCkB8DWAPq