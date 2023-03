Три клуби Серії А зіграють у чвертьфіналі ЛЧ вперше за 17 років

Наполі переміг Айнтрахт (3:0) і став третім італійським клубом, який гарантував вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону.

Про це повідомляє Squawka.

Раніше у чвертьфінал вийшли Мілан та Інтер. Вперше з 2006 року на цій стадії ЛЧ зіграють три клуби з Серії А, того разу це теж були Інтер та Мілан, а третім був Ювентус.

Актуально: Наполі вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів уперше в історії

Жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться 17 березня о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстовий онлайн цієї події.

For the first time in 17 years, three Italian clubs have qualified for the Champions League quarter-finals:



2005/06

◉ Inter

◉ Milan

◉ Juventus



2022/23

◉ Inter

◉ Milan

◉ Napoli



Serie A is back on the map. #UCL pic.twitter.com/GCkB8DWAPq