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Анчелотті: Азар все ще може допомогти Реалу

Сьогодні 15:56 115 0
Карло Анчелотті прокоментував гру Едена Азара
Анчелотті: Азар все ще може допомогти Реалу
Фото - gettyimages
#Азар, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Реала Еден Азар ще може принести користь команді.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Заява Азара? Він був чесним. Ми не говоримо багато, але поважаємо один одного. Можу гарантувати, що він, звичайно, ще може допомогти Реалу. Дякую Едену, бо він завжди був шанобливим", - сказав Анчелотті.

32-річний бельгієць раніше заявив, що хоче залишитись в клубі.

Азар перейшов у Реал з Челсі влітку 2019 року. Його контракт з "вершковими" розрахований до кінця наступного сезону.

Наразі бельгієць відіграв по три матчі в Ла-Лізі та Лізі чемпіонів, ще одна гра - в Кубку Іспанії.

Раніше Азар відмовив турецькому клубу.

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