Азар відмовив турецькому клубу

Еден Азар мав пропозицію з турецької Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Реала та національної збірної Бельгії Еден Азар у зимове трансферне вікно міг змінити клубну прописку.

Про це повідомив журналіст Еркем Конур.

32-річний бельгієць міг продовжити свою кар'єру в турецькій Суперлізі, але сам футболіст відмовився від цієї пропозиції

Який саме клуб робив пропозицію Азару — не уточнюється.

32-річний бельгієць у поточному сезоні провів 7 матчів за Реал в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 1 асист. У Ла-Лізі він не грав з 11 вересня 2022 року.

Раніше Реал не зміг перемогти Бетіс.