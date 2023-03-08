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Азар відмовив турецькому клубу

Сьогодні 18:37 294 0
Еден Азар мав пропозицію з турецької Суперліги
Азар відмовив турецькому клубу
Фото - gettyimages
#Азар, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Реала та національної збірної Бельгії Еден Азар у зимове трансферне вікно міг змінити клубну прописку.

Про це повідомив журналіст Еркем Конур.

32-річний бельгієць міг продовжити свою кар'єру в турецькій Суперлізі, але сам футболіст відмовився від цієї пропозиції

Який саме клуб робив пропозицію Азару — не уточнюється.

32-річний бельгієць у поточному сезоні провів 7 матчів за Реал в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 1 асист. У Ла-Лізі він не грав з 11 вересня 2022 року.

Раніше Реал не зміг перемогти Бетіс.

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