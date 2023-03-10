Фернандеш та Дибала - номінанти на гравця тижня у Лізі Європи

Джерело - uefa.com.
Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав кандидатів на звання найкращого гравця тижня.
На нагороду претендують четверо футболістів:
- захисник Баєра Едмонд Тапсоба, який відзначився голом у матчі проти Ференцвароша (2:0);
- півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, який забив гол і віддав гольову передачу в поєдинку проти Бетіса (4:1);
- нападник Роми Паулу Дибала, який віддав асист у грі з Реалом Сосьєдадом (2:0);
- форвард Уніона Віктор Боніфас, який оформив дубль у матчі з Уніоном (3:3).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.