Фернандеш та Дибала - номінанти на гравця тижня у Лізі Європи

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав кандидатів на звання найкращого гравця тижня.

На нагороду претендують четверо футболістів:

захисник Баєра Едмонд Тапсоба, який відзначився голом у матчі проти Ференцвароша (2:0);

півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, який забив гол і віддав гольову передачу в поєдинку проти Бетіса (4:1);

нападник Роми Паулу Дибала, який віддав асист у грі з Реалом Сосьєдадом (2:0);

форвард Уніона Віктор Боніфас, який оформив дубль у матчі з Уніоном (3:3).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.