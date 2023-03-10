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Фернандеш та Дибала - номінанти на гравця тижня у Лізі Європи

Сьогодні 11:13 184 0
Фернандеш та Дибала - номінанти на гравця тижня у Лізі Європи
Фернандеш та Дибала - номінанти на гравця тижня у Лізі Європи
Фото - gettyimages
#Ліга Європи

Джерело - uefa.com.

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав кандидатів на звання найкращого гравця тижня.

На нагороду претендують четверо футболістів:

  • захисник Баєра Едмонд Тапсоба, який відзначився голом у матчі проти Ференцвароша (2:0);
  • півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, який забив гол і віддав гольову передачу в поєдинку проти Бетіса (4:1);
  • нападник Роми Паулу Дибала, який віддав асист у грі з Реалом Сосьєдадом (2:0);
  • форвард Уніона Віктор Боніфас, який оформив дубль у матчі з Уніоном (3:3).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

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