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Русол: Прописували в контрактах з легіонерами, що вони їздять на всі матчі

Сьогодні 20:16 210 0
Андрій Русол прокоментував контракти з легіонерами
Русол: Прописували в контрактах з легіонерами, що вони їздять на всі матчі
#Русол, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - scdnipro1.com.ua.

У першій половині сезону деякі легіонери відмовлялися їхати на виїзні матчі СК Дніпро-1 через ситуацію в країні.

Про це розповів виконавчий директор дніпрян Андрій Русол.

"Зараз стало набагато важче запрошувати іноземних футболістів. Не кожен гравець зараз готовий їхати у країну, де триває повномасштабна війна, але нам вдалося це зробити. Щодо того, що ми їм казали? Нічого особливого. Кожен футболіст  розуміє, в яку саме країну він їде, але наш проєкт зараз є цікавим і для іноземців, оскільки ми прагнемо розвиватися і добиватися спортивних успіхів.

Я би не хотів відокремлювати підписання того чи іншого футболіста. Завжди на трансферному ринку якийсь перехід проходить легше, якийсь складніше. Загалом, давайте ми будемо оцінювати успішність або неуспішність трансферів трошки з часом і дивитися на це, як на колективну подію. Перш за все ми маємо зараз створити сильну команду і кожен з наших новачків дасть нам ті характеристики, котрі нам будуть потрібні, коли ми їх підписували.

Ми прописували в контрактах легіонерів, що вони їздять на всі матчі, але я скажу більше, що якийсь страх чи нестача досвіду у легіонерів призвів до того, що вони напочатку не їздили на усі матчі. Але зараз вони бачать, що матчі проходять у безпечній обстановці і дуже важливо, що ми є єдиним колективом, і легіонери це відчувають. Ми не розділяємо команду на українців чи легіонерів, а усі вони прагнуть виконувати завдання клубу", - розповів Русол.

Нагадаємо, Дніпро-1 веде переговори щодо продовження контракту з Довбиком.

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