Головне
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 06:25 2068
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 15:59 3289
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Сьогодні 15:55 969
Українки провалили індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 15:51 167
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 09:12 2938
Костюк не змогла подолати перше коло на WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:55 829 2
Цуренко вийшла в друге коло WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:38 394
Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:53 2280
Ястремська обіграла Бондар на старті турніру WTA в Індіан-Веллс
Вчора 23:47 611
Збірна України зіграла внічию з Нідерландами у кваліфікації ЧС-2024
Вчора 22:39 691
Прямі трансляції

Дніпро-1 веде переговори щодо продовження контракту з Довбиком

Сьогодні 16:13 164 0
Андрій Русол прокоментував продовження контракту з Артемом Довбиком
Дніпро-1 веде переговори щодо продовження контракту з Довбиком
#СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 обговорює з нападником Артемом Довбиком пролонгацію контракту.

Про це розповів виконавчий директор клубу Андрій Русол.

"Ми зараз з Артемом ведемо переговори щодо продовження контракту. Сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть якісь новини. Ми та Артем розуміємо, що це буде хорошим кроком з його боку, якщо буде "хеппі-енд", хороша історія для обох сторін.

Тому я спокійний стосовно цієї теми. Вважаю, що ми знайдемо компроміс і все буде добре.

Не знаю, які фактори впливають на його рішення. Але, думаю, що той єврокубковий турнір, в якому виступатимемо наступного року, вплине на його рішення, – прокоментував Русол.

Чинна угода форварда розрахована до 31 грудня 2023 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи 2938
Маркевич: Продати Циганкова за 5 млн євро – це смішно Маркевич: Продати Циганкова за 5 млн євро – це смішно 2461
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи 2068
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3209
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи 3289
Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 2280
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14571 1
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34193
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112440
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 36849 2
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22027
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66057