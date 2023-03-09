Дніпро-1 веде переговори щодо продовження контракту з Довбиком

Дніпро-1 обговорює з нападником Артемом Довбиком пролонгацію контракту.

Про це розповів виконавчий директор клубу Андрій Русол.

"Ми зараз з Артемом ведемо переговори щодо продовження контракту. Сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть якісь новини. Ми та Артем розуміємо, що це буде хорошим кроком з його боку, якщо буде "хеппі-енд", хороша історія для обох сторін.

Тому я спокійний стосовно цієї теми. Вважаю, що ми знайдемо компроміс і все буде добре.

Не знаю, які фактори впливають на його рішення. Але, думаю, що той єврокубковий турнір, в якому виступатимемо наступного року, вплине на його рішення, – прокоментував Русол.