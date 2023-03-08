Рібері: Тепер моя мета – стати тренером

Колишній півзахисник, а нині асистент головного тренера Салернітани Франк Рібері мріє стати тренером.

Про це розповів сам ексфутболіст.

“Самому стати номером один? Це моя мета. Зараз я готуюся до отримання тренерської ліцензії. Робота тренером дозволить мені заново відкрити для себе той адреналін і той тиск, який супроводжує щоденні тренування та матчі. Я не можу жити без цього. Мені це потрібно для щастя”, - розповів Рібері.