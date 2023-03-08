Рібері: Тепер моя мета – стати тренером

Джерело - lequipe.fr.
Колишній півзахисник, а нині асистент головного тренера Салернітани Франк Рібері мріє стати тренером.
Про це розповів сам ексфутболіст.
“Самому стати номером один? Це моя мета. Зараз я готуюся до отримання тренерської ліцензії. Робота тренером дозволить мені заново відкрити для себе той адреналін і той тиск, який супроводжує щоденні тренування та матчі. Я не можу жити без цього. Мені це потрібно для щастя”, - розповів Рібері.
Нагадаємо, Рібері завершив кар’єру гравця у жовтні. Француз увійшов до тренерського штабу Салернітани, за яку грав у своїх останніх двох сезонах.