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Рібері: Золотий м'яч-2013 — це найбільша крадіжка в моїй кар'єрі

Сьогодні 18:10 70 0
Рібері згадав, як його не визнали найкращим футболістом у 2013 році.
Рібері: Золотий м'яч-2013 — це найбільша крадіжка в моїй кар'єрі
#Рібері, #Салернітана

Джерело - football.ua.

Атакувальний півзахисник Салернітани Франк Рібері вкотре висловив невдоволення тим, що у 2013 році йому не вручили Золотий м'яч.

Про це розповів сам французький футболіст.

"Золотий м'яч 2013 року — це найбільша крадіжка в моїй кар'єрі. Несправедливість. Тут багато політики.

Я бачив, як Блаттер обіймав Роналду і як уся його родина була там. Я не дурний. Очевидно, що ФІФА хотіла його бачити у якості переможця для власної вигоди", — відзначив Рібері.

Раніше повідомлялося, що 39-річний Рібері незабаром планує завершити кар'єру.

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