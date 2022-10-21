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Рібері оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 15:37 155 0
Рібері оголосив про завершення кар'єри
#Рібері

Джерело - Чемпіон.

Колишній вінгер Баварії та збірної Франції Франк Рібері оголосив про завершення кар'єри.

Про це розповів сам футболіст.

"М'яч зупиняється. Почуття всередині мене - ні.

Дякую всім за цю чудову пригоду", - написав Рібері.

Цього сезону 39-річний гравець виступав за Салернітану. Рібері також виступав за Марсель, Баварію та Фіорентину. 

За збірну Франції гравець провів 81 матч і забив 16 голів, фіналіст ЧС-2006.

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