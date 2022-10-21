Джерело - Чемпіон.

Колишній вінгер Баварії та збірної Франції Франк Рібері оголосив про завершення кар'єри.

Про це розповів сам футболіст.

"М'яч зупиняється. Почуття всередині мене - ні. Дякую всім за цю чудову пригоду", - написав Рібері.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022

Цього сезону 39-річний гравець виступав за Салернітану. Рібері також виступав за Марсель, Баварію та Фіорентину.

За збірну Франції гравець провів 81 матч і забив 16 голів, фіналіст ЧС-2006.