Джерело - Чемпіон.
Колишній вінгер Баварії та збірної Франції Франк Рібері оголосив про завершення кар'єри.
Про це розповів сам футболіст.
"М'яч зупиняється. Почуття всередині мене - ні.
Дякую всім за цю чудову пригоду", - написав Рібері.
The ball stops. The feelings inside me do not. ✨— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022
Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨
Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨
Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨
Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE
Цього сезону 39-річний гравець виступав за Салернітану. Рібері також виступав за Марсель, Баварію та Фіорентину.
За збірну Франції гравець провів 81 матч і забив 16 голів, фіналіст ЧС-2006.