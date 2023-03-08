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Ребров оцінив потенціал збірної України

Сьогодні 21:39 177 0
Сергій Ребров прокоментував перспективи національної команди.
Ребров оцінив потенціал збірної України
#Сергій Ребров

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Збірна України має свій рівень та потенціал, який потрібно розкрити.

Про це розповів головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

"Думаю, що потенціал збірної України дуже сильно розкрив Андрій Шевченко, коли працював із національною командою. Під його керівництвом було видно структуру гри. Усі говорили, що Україна не має таких футболістів, щоб грати в позиційні атаки, щоб контролювати м’яч, але Андрій Миколайович довів протилежне.

Тож у збірної України є хороший потенціал і рівень. Навіть якщо просто відштовхуватися від тієї кількості наших футболістів, які виступають у топ-чемпіонатах Європи! Але для розкриття цього потенціалу потрібно багато працювати. Тренер, який прийде у збірну, має професіонально до всього ставитися. Повторюся, у збірній – зовсім не та специфіка, що в клубі.

Тут набагато більше потрібно переглядати гравців, більше часу витрачати на аналіз функціонального стану футболістів. І, звичайно, потрібно чітко розуміти, яких виконавців потрібно викликати під свою модель гри. В Україні є вибір на кожну позицію, нехай він і невеликий. Важливо розуміти, за якою моделлю ти граєш, і під цю модель підбирати футболістів, виходячи з того, в якому вони стані перебувають", – сказав Ребров.

Раніше повідомлялося, що Ребров консультував Ротаня щодо вибору складу збірної України.

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