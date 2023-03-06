Ребров консультував Ротаня щодо вибору складу збірної України

Ярмоленко та Забарний мають менше 50% на відновлення

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров мав консультаційну участь у складенні заявки збірної України від виконувача головного тренера Руслана Ротаня.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко та захисник Борнмута Ілля Забарний мають менше 50% шансів відновитися від травм та бути готовими до матчу.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024 — проти Англії відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.