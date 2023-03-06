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Ребров консультував Ротаня щодо вибору складу збірної України

Сьогодні 17:48 321 0
Ярмоленко та Забарний мають менше 50% на відновлення
Ребров консультував Ротаня щодо вибору складу збірної України
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров мав консультаційну участь у складенні заявки збірної України від виконувача головного тренера Руслана Ротаня.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко та захисник Борнмута Ілля Забарний мають менше 50% шансів відновитися від травм та бути готовими до матчу.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024 — проти Англії відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

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