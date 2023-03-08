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Буряк: Я шокований рішенням Петракова

Сьогодні 16:40 250 0
Леонід Буряк прокоментував скандальне рішення Олександра Петракова
Буряк: Я шокований рішенням Петракова
#Леонід Буряк, #Олександр Петраков

Джерело - fanday.net.

Український тренер національної команди Вірменії Олександр Петраков не повинний був викликати у збірну гравців із чемпіонату росії.

Про це розповів заслужений тренер України Леонід Буряк.

"Я читав, що він узяв із чемпіонату росії, з Локомотива і ще звідкись. Важко це все.

Актуально: Петраков викликав у збірну Вірменії чотирьох гравців з чемпіонату росії

Що кажуть люди та що роблять – це різні речі. На жаль, це наша дійсність. Я також цього не зрозумію. Важко сказати, [чим керувався Петраков,] особливо у ситуації, в якій вся наша країна. Це все мало не сприймається. Адже є маса футболістів, які грають в інших країнах. Адже свого часу їхня збірна натуралізувала і французів, і аргентинців вірменського походження. Чесно кажучи, я шокований усім", - сказав Буряк.

Раніше Сабо засудив Петракова за виклик у збірну Вірменії гравців з росії.

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