Буряк: Я шокований рішенням Петракова

Український тренер національної команди Вірменії Олександр Петраков не повинний був викликати у збірну гравців із чемпіонату росії.

Про це розповів заслужений тренер України Леонід Буряк.

"Я читав, що він узяв із чемпіонату росії, з Локомотива і ще звідкись. Важко це все.

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Що кажуть люди та що роблять – це різні речі. На жаль, це наша дійсність. Я також цього не зрозумію. Важко сказати, [чим керувався Петраков,] особливо у ситуації, в якій вся наша країна. Це все мало не сприймається. Адже є маса футболістів, які грають в інших країнах. Адже свого часу їхня збірна натуралізувала і французів, і аргентинців вірменського походження. Чесно кажучи, я шокований усім", - сказав Буряк.