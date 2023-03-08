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Сабо засудив Петракова за виклик у збірну Вірменії гравців з росії

Сьогодні 10:53 329 0
"Справжній українець цього не зробив би", - сказав Сабо
Сабо засудив Петракова за виклик у збірну Вірменії гравців з росії
#Олександр Петраков, #Збірна Вірменії з футболу

Джерело - FanDay.

Справжній українець би не викликав до збірної Вірменії гравців з росії.

Таку думку висловив Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо.

"Я проти того, щоби викликати таких футболістів. Вважаю, що з російськими футболістами, як і з усіма їхніми жителями, варто припинити будь-які стосунки".

  Актуально: Петраков викликав у збірну Вірменії чотирьох гравців з чемпіонату росії

"Як можна після цих звірств мати з ними щось спільне? Якщо він це зробив, я не знаю з яких міркувань, справжній українець цього не зробив би", - сказав Сабо.

Нагадаємо, у списку викликаних Петраковим гравців у збірну Вірменії на матч відбору до Євро-2024 з Туреччиною є чотири гравці, які виступають у чемпіонаті росії:

Наір Тікнісян - локомотив (москва, росія)

Георгій Арутюнян - краснодар-2 (росія)

Едуард Сперцян - краснодар (росія)

Хорен Байрамян - ростов (росія)

Раніше стала відома зарплата Олександра Петракова у збірній Вірменії.

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