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Петраков викликав у збірну Вірменії чотирьох гравців з чемпіонату росії

Сьогодні 16:11 386 0
Петраков викликав у збірну Вірменії чотирьох гравців з чемпіонату росії
#Олександр Петраков

Джерело - sport.ua.

Головний тренер національної збірної Вірменії Олександр Петраков запросив 15 футболістів, які виступають за кордоном, для підготовки до матчу відбірного раунду чемпіонату Європи 2024 року з Туреччиною.

Про це повідомляє News.am.

Зазначимо, що у списку фігурують чотири гравці, які виступають у чемпіонаті росії:

Наір Тікнісян - локомотив (москва, росія)

Георгій Арутюнян - краснодар-2 (росія)

Едуард Сперцян - краснодар (росія)

Хорен Байрамян - ростов (росія)

Гра з Туреччиною відбудеться 25 березня.

Нагадаємо, що у січні 2023 року Петракова представили головним тренером збірної Вірменії.

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