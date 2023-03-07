Петраков викликав у збірну Вірменії чотирьох гравців з чемпіонату росії

Джерело - sport.ua.
Головний тренер національної збірної Вірменії Олександр Петраков запросив 15 футболістів, які виступають за кордоном, для підготовки до матчу відбірного раунду чемпіонату Європи 2024 року з Туреччиною.
Про це повідомляє News.am.
Зазначимо, що у списку фігурують чотири гравці, які виступають у чемпіонаті росії:
Наір Тікнісян - локомотив (москва, росія)
Георгій Арутюнян - краснодар-2 (росія)
Едуард Сперцян - краснодар (росія)
Хорен Байрамян - ростов (росія)
Гра з Туреччиною відбудеться 25 березня.
Нагадаємо, що у січні 2023 року Петракова представили головним тренером збірної Вірменії.