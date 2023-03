Баварія має намір запропонувати новий контракт Мусіалі

Баварія збирається запропонувати півзахиснику Джамалу Мусіалі новий контракт.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Мюнхенці вже працюють над новою пропозицією.

Також зазначається, що підписання нового контракту іншим гравцем команди Люкою Ернандесом лише питання часу, угода між сторонами неминуча.

