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Ребров: Робота в умовах війни та ракетних обстрілів мене не лякає

Сьогодні 09:19 197 0
Головний тренер Аль-Айна прокоментував можливе призначення в збірну України
Ребров: Робота в умовах війни та ракетних обстрілів мене не лякає
#Аль-Айн, #Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Dynamo.kiev.ua.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров готовий повернутися працювати в Україну.

Про це він розповів порталу Dynamo.kiev.ua.

"Не лякають. Тим більше, під час війни я приїжджав до України. І ті українці, які зараз перебувають за межами своєї країни, так само переживають, постійно дивляться новини. Усі мають багато близьких в Україні. Ми все спілкуємося. І допомагаємо, чим можемо. Все, що відбувається, пропускаєш через себе".

  Ребров: У мене є бажання працювати зі збірною України

"Ми не в Україні, але це не означає, що ми не переживаємо за нашу рідну країну і не переживаємо все, що відбувається. Якщо у мене після закінчення контракту з'явиться можливість працювати в Україні, то я із задоволенням повернуся до своєї рідної країни, - сказав Ребров.

Варто зазначити, що Ребров консультував Ротаня щодо вибору складу збірної України.

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