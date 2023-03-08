Ребров: Робота в умовах війни та ракетних обстрілів мене не лякає

Головний тренер Аль-Айна прокоментував можливе призначення в збірну України

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров готовий повернутися працювати в Україну.

Про це він розповів порталу Dynamo.kiev.ua.

"Не лякають. Тим більше, під час війни я приїжджав до України. І ті українці, які зараз перебувають за межами своєї країни, так само переживають, постійно дивляться новини. Усі мають багато близьких в Україні. Ми все спілкуємося. І допомагаємо, чим можемо. Все, що відбувається, пропускаєш через себе".

Ребров: У мене є бажання працювати зі збірною України

"Ми не в Україні, але це не означає, що ми не переживаємо за нашу рідну країну і не переживаємо все, що відбувається. Якщо у мене після закінчення контракту з'явиться можливість працювати в Україні, то я із задоволенням повернуся до своєї рідної країни, - сказав Ребров.

Варто зазначити, що Ребров консультував Ротаня щодо вибору складу збірної України.