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Ребров: У мене є бажання працювати зі збірною України

Вчора 22:11 333 0
Фахівець - про можливу роботу зі збірною
Ребров: У мене є бажання працювати зі збірною України
#Сергій Ребров

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Головний тренер футбольного клубу з ОАЕ Аль-Айн Сергій Ребров готовий очолити збірну України.

Про це сказав сам фахівець.

"Повторюся, у мені є чинний контракт. Не стану заперечувати наявність різних контактів, але зараз я головний тренер Аль-Айна. І я не уявляю, як за цих обставин мене пов’язують із збірною України.

Так, я ніколи не приховував свого бажання працювати з головною командою нашої країни. Це бажання є в мене і зараз. Але все вирішуватиметься тільки після закінчення мого контракту з Аль-Айном. Тим більше, що все залежить не тільки від мене, а ще й від УАФ, від рішення Конгресу цієї організації. Чув про рішення нашої футбольної асоціації вести переговори з Ребровим. Я готовий до цього. Буду готовий, коли закінчиться мій контракт із Аль-Айном. Якщо я буду вільний на той момент часу. Зараз у мене є бажання працювати зі збірною України, але що буде в червні подивимося. Повторюся, в цій ситуації все залежить не тільки від мене", - сказав Ребров.

Раніше повідомлялося, що Ребров консультував Ротаня щодо вибору складу збірної України.

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