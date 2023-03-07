Ребров: У мене є бажання працювати зі збірною України

Головний тренер футбольного клубу з ОАЕ Аль-Айн Сергій Ребров готовий очолити збірну України.

Про це сказав сам фахівець.

"Повторюся, у мені є чинний контракт. Не стану заперечувати наявність різних контактів, але зараз я головний тренер Аль-Айна. І я не уявляю, як за цих обставин мене пов’язують із збірною України.

Так, я ніколи не приховував свого бажання працювати з головною командою нашої країни. Це бажання є в мене і зараз. Але все вирішуватиметься тільки після закінчення мого контракту з Аль-Айном. Тим більше, що все залежить не тільки від мене, а ще й від УАФ, від рішення Конгресу цієї організації. Чув про рішення нашої футбольної асоціації вести переговори з Ребровим. Я готовий до цього. Буду готовий, коли закінчиться мій контракт із Аль-Айном. Якщо я буду вільний на той момент часу. Зараз у мене є бажання працювати зі збірною України, але що буде в червні подивимося. Повторюся, в цій ситуації все залежить не тільки від мене", - сказав Ребров.