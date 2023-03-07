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Ребров: Все вирішуватиметься після закінчення мого контракту з Аль-Айном

Вчора 21:25 254 0
Фахівець прокоментував чутки про його майбутню роботу у збірній України
Ребров: Все вирішуватиметься після закінчення мого контракту з Аль-Айном
#Сергій Ребров

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Головний тренер футбольного клубу з ОАЕ Аль-Айн Сергій Ребров поки не бажає коментувати інформацію про те, що влітку очолить збірну України.

Про це сказав сам фахівець.

"Що можу сказати щодо роботи у збірній України? Я сам тому і не реагую на цю інформацію і нічого не коментую, оскільки у мене зараз є чинний контракт з Аль-Айном. Я звик з повагою ставитися до своїх поточних зобов’язань і до тих людей, з якими наразі працюю. Мій контракт закінчується в кінці червня. Так, тренер має право в якийсь момент почати вести переговори, але головне, що зараз я, як і раніше, є головним тренером Аль-Айна. Тому я не про що, що не стосується цього клубу, не висловлююся.

Тим більше, що так, як до мене ставляться тут, до мене не ставилися ні в одному з клубів, де я працював раніше. І тому з моєї сторони таке ж ставлення до Аль-Айну. Я радий, що працюю тут.

Одним словом, зараз я зосереджений на своїй роботі. Тому жодних коментарів з приводу збірної України я і не давав. Коли закінчиться мій контракт, я матиму право вирішувати, що мені робити далі, і з ким співпрацювати", - сказав Ребров.

Раніше повідомлялося, що Ребров консультував Ротаня щодо вибору складу збірної України.

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