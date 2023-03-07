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ПСЖ не дозволив зробити Неймару операцію після переходу через вартість трансферу

Вчора 22:40 230 0
Бразилець міг травмуватися рідше
ПСЖ не дозволив зробити Неймару операцію після переходу через вартість трансферу
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - xsport.ua.

Бразильський нападник ПСЖ Неймар міг уникнути частих травм.

Про це повідомляє GFFN.

Після свого переходу в клуб в 2017-му році бразильцеві пропонували зробити операцію на гомілковостопі, яка допомогла б йому менше травмуватися. Втім, клуб відмовив.

ПСЖ хотів задіяти гравця відразу, так як заплатив за нього рекордні на той час 222 мільйони євро.

У підсумку, пошкодження голеностопа - найчастіша травма у Неймара. Примітно, що бразилець через травми пропустив майже половину ігор команди з моменту переходу. Нинішня травма вибила Неймара до кінця сезону.

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