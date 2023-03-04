Волошин та Дячук вийдуть в стартовому складі Динамо на матч з Інгульцем

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє з Інгульцем у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Динамо: Нещерет, Дубінчак, Дячук, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шепелєв, Кабаєв, Волошин, Буяльський, Ванат
Запасні: Моргун, Вівчаренко, Боль, Сирота, Андрієвський, Лонвейк, Яцик, Гармаш, Царенко, Беніто, Перріс, Рамірес
Інгулець: Паламарчук, Ченбай, Кучеренко, Ковальов, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагієв, Одарюк, Козак, Сітало
Запасні: Білик, Поспєлов, Осипенко, Мельничук, Козиренко, Головкін, Коробенко, Марусич, Кравчук, Резепов
Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.