Тренер Зорі ван Леувен має отримати компенсацію від Маккабі Тель-Авів

Ізраїльський клуб відмовився виплачувати йому за це компенсацію

ФІФА зобов'язала Маккабі Тель-Авів виплатити колишньому головному тренеру команди Патріку ван Леувену 517 457 євро за дострокове розірвання контракту

Про це повідомляє sport5.

У жовтні 2021 року ізраїльський клуб оголосив про звільнення 53-річного нідерландця, але відмовився виплачувати йому за це компенсацію.

Сторони протягом декількох місяців намагалися домовитися про мирову угоду, але врешті тренер подав позов до суду.

Зараз Маккабі чекає мотиваційну частину рішення ФІФА, щоб подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд.

Раніше асистенти Патріка ван Леувена залишили Зорю.