Головне
Прометей достроково виграв регулярний сезон Латвійсько-естонської ліги
Сьогодні 14:27 171
Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ
Сьогодні 15:38 73
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 12:20 19071 1
Зінченко - у ТОП-3 найкращих гравців матчу Арсенал - Евертон
Сьогодні 08:54 910
Арсенал із Зінченком розгромив Евертон Миколенка: результати 7 туру АПЛ
Вчора 23:45 729
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО
Вчора 23:16 5993
Динамо оголосило про перехід Рамадані
Вчора 21:50 1001
Визначився склад збірної України на спринт Кубка світу
Вчора 20:40 961
Динамо підтвердило перехід Бурди у Зорю
Вчора 19:45 512
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Вчора 19:31 4912
Прямі трансляції

Тренер Зорі ван Леувен має отримати компенсацію від Маккабі Тель-Авів

Сьогодні 13:51 269 0
Ізраїльський клуб відмовився виплачувати йому за це компенсацію
Тренер Зорі ван Леувен має отримати компенсацію від Маккабі Тель-Авів
#ФІФА, #Маккабі Тель-Авів, #Патрік ван Леувен

Джерело - sport5.co.

ФІФА зобов'язала Маккабі Тель-Авів виплатити колишньому головному тренеру команди Патріку ван Леувену 517 457 євро за дострокове розірвання контракту

Про це повідомляє sport5.

У жовтні 2021 року ізраїльський клуб оголосив про звільнення 53-річного нідерландця, але відмовився виплачувати йому за це компенсацію.

Сторони протягом декількох місяців намагалися домовитися про мирову угоду, але врешті тренер подав позов до суду.

Зараз Маккабі чекає мотиваційну частину рішення ФІФА, щоб подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд.

Раніше асистенти Патріка ван Леувена залишили Зорю.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 4912
Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО 4543
Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE 18197
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО 5993
Переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут Переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут 2161
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 19071 1
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 18845
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3002
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 15888
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 72082 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3045
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 13970 3