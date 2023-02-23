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Хаві: Це найкращий Манчестер Юнайтед за останні роки

Сьогодні 19:52 267 0
Хаві прокоментував матч проти Манчестер Юнайтед
Хаві: Це найкращий Манчестер Юнайтед за останні роки
Фото - gettyimages
#Барселона, #Манчестер Юнайтед, #Хаві Ернандес

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед є однією з найкращих команд Європи.

Про це розповів головний тренер Барселони Хаві.

"У нас буде дуже складний матч. МЮ – одна з найкращих команд у Європі. Це найкращий Юнайтед за останні роки. Ми маємо проявити свою індивідуальність.

Ліга Європи чи Прімера? Я не можу відмовлятися від чогось. Ми – Барселона, і ми тут не для того, щоб обирати. Виліт із Ліги Європи стане дуже великим розчаруванням. Подивимося, чи змінилася Барса з минулого матчу і чи впораємося з поставленим завданням. Поки важко сказати, зможемо ми це зробити чи ні", – розповів Хаві.

Початок матчу о 22:00 за Києвом. У першій зустрічі на Камп Ноу команди зіграли внічию 2:2.

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