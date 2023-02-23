Хаві: Це найкращий Манчестер Юнайтед за останні роки

Джерело - sport.ua.
Манчестер Юнайтед є однією з найкращих команд Європи.
Про це розповів головний тренер Барселони Хаві.
"У нас буде дуже складний матч. МЮ – одна з найкращих команд у Європі. Це найкращий Юнайтед за останні роки. Ми маємо проявити свою індивідуальність.
Ліга Європи чи Прімера? Я не можу відмовлятися від чогось. Ми – Барселона, і ми тут не для того, щоб обирати. Виліт із Ліги Європи стане дуже великим розчаруванням. Подивимося, чи змінилася Барса з минулого матчу і чи впораємося з поставленим завданням. Поки важко сказати, зможемо ми це зробити чи ні", – розповів Хаві.
Початок матчу о 22:00 за Києвом. У першій зустрічі на Камп Ноу команди зіграли внічию 2:2.