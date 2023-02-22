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Гендерсон: Реал карав нас за кожну помилку

Сьогодні 11:52 265 0
Джордан Гендерсон прокоментував поразку від Реала
Гендерсон: Реал карав нас за кожну помилку
Фото - gettyimages
#Гендерсон, #Ліверпуль

Джерело - uefa.com.

Реал використав всі помилки Ліверпуля у захисті.

Про це розповів капітан англійського клубу Джордан Гендерсон.

"Важко підбивати підсумки одразу після такої гри. Більшість першого тайму ми грали добре, і нам не пощастило, що ми пішли на перерву при рівному рахунку. Ми припустилися занадто багато помилок. Реал карав нас за кожну з них.

Ми все ж таки добре провели перший тайм. Ми були на висоті та створили декілька хороших моментів. Був добрий шанс при рахунку 2:0, але м'яч винесли майже з лінії. Якби там був гол, це стало б важливим моментом. Другий гол у наші ворота, ясна річ, був наслідком помилки. Третій гол нас засмутив, і саме тоді наша гра розклеїлася", - відзначив Гендерсон.

Раніше Реал Луніна здійснив камбек у матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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