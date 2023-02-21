Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

Бразильський футболіст не хоче залишати французький клуб.

Нападник збірної ПСЖ Неймар не збирається міняти клубну прописку найближчим часом.

Про це повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe.

Неймар планує доопрацювати свій контракт із ПСЖ, який діє до літа 2027 року.

При цьому бразилець не йтиме з команди навіть, якщо Ліонель Мессі залишить ПСЖ.

У поточному сезоні Неймар провів 29 ігор у всіх турнірах за паризький гранд, у яких забив 19 голів та виконав 18 гольових передач.

Нагадаємо, Неймар уникнув перелому у матчі з Ліллем.