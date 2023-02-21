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Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

Сьогодні 15:27 414 0
Бразильський футболіст не хоче залишати французький клуб.
Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Неймар, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Нападник збірної ПСЖ Неймар не збирається міняти клубну прописку найближчим часом.

Про це повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe.

Неймар планує доопрацювати свій контракт із ПСЖ, який діє до літа 2027 року.

При цьому бразилець не йтиме з команди навіть, якщо Ліонель Мессі залишить ПСЖ.

У поточному сезоні Неймар провів 29 ігор у всіх турнірах за паризький гранд, у яких забив 19 голів та виконав 18 гольових передач.

Нагадаємо, Неймар уникнув перелому у матчі з Ліллем.

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