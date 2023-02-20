Неймар уникнув перелому у матчі з Ліллем

Нога бразильця в одному з моментів вигнулась у неприродне положення, після чого його забрали з поля на ношах.

У матчі чемпіонату Франції між ПСЖ та Ліллем серйозну травму отримав форвард парижан Неймар.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На старті другого тайму він сильно підвернув ногу та не зумів продовжити матч. Перше обстеження ноги Неймара показало, що переломів у нападника не виявлено.