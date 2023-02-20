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Неймар уникнув перелому у матчі з Ліллем

Сьогодні 13:50 304 0
Нога бразильця в одному з моментів вигнулась у неприродне положення, після чого його забрали з поля на ношах.
Неймар уникнув перелому у матчі з Ліллем
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - psg.fr.

У матчі чемпіонату Франції між ПСЖ та Ліллем серйозну травму отримав форвард парижан Неймар.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На старті другого тайму він сильно підвернув ногу та не зумів продовжити матч. Перше обстеження ноги Неймара показало, що переломів у нападника не виявлено.

"Неймар отримав розтягнення гомілковостопного суглоба під час гри проти Лілля і сьогодні пройшов МРТ. Переломів не виявлено. Нове обстеження стану зв'язок бразильця буде проведено через 48 годин", — йдеться в повідомленні.

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