Спаллетті: У Лізі чемпіонів у Наполі немає запасу очок

Гравці Наполі мають правильно налаштуватися на перший матч 1/8 фіналу ЛЧ з Айнтрахтом.

Про це розповів головний тренер неаполітанців Лучано Спаллетті.

"Я добре знаю своїх гравців. І як спортсменів, і як чоловіків. Очікую, що вони зможуть правильно налаштуватися на матч такого рівня. У цьому турнірі у нас немає запасу очок, як у чемпіонаті Італії, але навіть в Серії А ми розглядаємо матчі так, ніби це завжди плей-оф".