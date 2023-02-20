Спаллетті: У Лізі чемпіонів у Наполі немає запасу очок

Джерело - офіційний сайт Наполі.
Гравці Наполі мають правильно налаштуватися на перший матч 1/8 фіналу ЛЧ з Айнтрахтом.
Про це розповів головний тренер неаполітанців Лучано Спаллетті.
"Я добре знаю своїх гравців. І як спортсменів, і як чоловіків. Очікую, що вони зможуть правильно налаштуватися на матч такого рівня. У цьому турнірі у нас немає запасу очок, як у чемпіонаті Італії, але навіть в Серії А ми розглядаємо матчі так, ніби це завжди плей-оф".
Айнтрахт - Наполі: де дивитися матч Ліги чемпіонів
"Для мене Ліга чемпіонів залишається святом. Я відчував це, коли ми почали цей шлях, відчуваю й зараз, коли ми в 1/8 фіналу. Ми хочемо мати можливість насолоджуватися кожною миттю і постараємося продовжити цю подорож", - сказав Спаллетті.
Напередодні Наполі розібрався з Сассуоло.