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Спаллетті: У Лізі чемпіонів у Наполі немає запасу очок

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Спаллетті: У Лізі чемпіонів у Наполі немає запасу очок
#Айнтрахт Франкфурт, #Ліга чемпіонів, #Наполі, #Спаллетті

Джерело - офіційний сайт Наполі.

Гравці Наполі мають правильно налаштуватися на перший матч 1/8 фіналу ЛЧ з Айнтрахтом.

Про це розповів головний тренер неаполітанців Лучано Спаллетті.

"Я добре знаю своїх гравців. І як спортсменів, і як чоловіків. Очікую, що вони зможуть правильно налаштуватися на матч такого рівня. У цьому турнірі у нас немає запасу очок, як у чемпіонаті Італії, але навіть в Серії А ми розглядаємо матчі так, ніби це завжди плей-оф".

  Айнтрахт - Наполі: де дивитися матч Ліги чемпіонів

"Для мене Ліга чемпіонів залишається святом. Я відчував це, коли ми почали цей шлях, відчуваю й зараз, коли ми в 1/8 фіналу. Ми хочемо мати можливість насолоджуватися кожною миттю і постараємося продовжити цю подорож", - сказав Спаллетті.

Напередодні Наполі розібрався з Сассуоло.

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