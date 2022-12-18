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Роналдо посприяв трансферу Ендріка в Реал

Сьогодні 14:41 119 0
Роналдо стало ключовим у рішенні гравця перейти
Роналдо посприяв трансферу Ендріка в Реал
#Палмейрас, #Роналдо, #Ендрік

Джерело - La Sexta.

Колишній нападник збірної Бразилії Роналдо допоміг Реалу в трансфері нападника Палмейрас Ендріка.

Про це повідомляє La Sexta.

У лютому Ендрік приїхав до іспанської столиці, щоб пообідати з Карло Анчелотті та Роналдо в мадридському будинку бразильця. Там тренер Реала почав переконувати його обрати саме Реал.

Незважаючи на слова Анчелотті, саме втручання Роналдо стало ключовим у рішенні гравця перейти. Бразилець, зокрема, розповідав форварду Палмейрасу про свій досвід гри за мадридський клуб.

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