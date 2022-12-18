Манчестер Юнайтед спробує підписати де Йонга влітку

Джерело - BBC.
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг досі входить до планів Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє BBC.
Попри невдалу спробу підписати нідерландця влітку Ерік тен Гаг залишається зацікавленим у його послугах. Спроба трансферу очікується у літнє трансферне вікно.
Окрім того, манчестерський клуб цікавиться півзахисником Боруссії Дортмунд Джудом Беллінгемом - МЮ не визнає себе фаворитом у боротьбі за хавбека, проте спробує переконати його перейти у клуб.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може придбати Грізманна взимку.