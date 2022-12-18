Манчестер Юнайтед спробує підписати де Йонга влітку

Спроба трансферу очікується у літнє трансферне вікно

Джерело - BBC.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг досі входить до планів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє BBC.

Попри невдалу спробу підписати нідерландця влітку Ерік тен Гаг залишається зацікавленим у його послугах. Спроба трансферу очікується у літнє трансферне вікно.

Окрім того, манчестерський клуб цікавиться півзахисником Боруссії Дортмунд Джудом Беллінгемом - МЮ не визнає себе фаворитом у боротьбі за хавбека, проте спробує переконати його перейти у клуб.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може придбати Грізманна взимку.