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Вінгер Шахтаря зацікавив ТОП-клуби Серії А

Сьогодні 12:25 143 0
Тете може змінити клуб
Вінгер Шахтаря зацікавив ТОП-клуби Серії А
#Ліон, #Тете, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Вінгер Шахтаря Тете, який грає на правах оренди за Ліон, у січні може залишити французьку Лігу 1.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Інтерес до бразильця виявляють одразу три гранди італійської Серії А – Мілан, Рома та Ювентус.

З огляду на те, що контракт Тете із Шахтарем спливає 31 грудня 2023 року, український клуб зацікавлений у переговорах щодо бразильця вже в січні, щоб виручити хоч якісь гроші від його відходу.

Через відсутність паспорта громадянина країни ЄС, Тете не може бути заявлений Ювентусом та Ромою у січні для участі в поточному сезоні, а ось у Мілана квота для іноземця є.

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