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Галатасарай може підписати Депая

Сьогодні 14:54 147 0
Депай може покинути Барселону
Галатасарай може підписати Депая
Фото - gettyimages
#Барселона, #Галатасарай, #Футбольні трансфери, #Мемфіс Депай

Джерело - tribuna.com.

Лише один клуб готовий заплатити Барселоні за трансфер форварда Мемфіса Депая.

Про це повідомляє Diario SPORT.

Йдеться про Галатасарай, який вже звернувся до іспанського клубу з фінансовою пропозицією.

28-річний нідерландець не хоче переходити в чемпіонат Туреччини, але й Барселона не хоче відпускати його безплатно, а інших пропозицій немає.

Контракт Депая спливає 30 червня 2023 року. Він хоче отримати статус вільного агента, щоб підписати хороший контракт з іменитішим клубом, ніж Галатасарай.

Раніше повідомлялося, що Барселона намагатиметься зберегти Депая.

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