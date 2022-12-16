Галатасарай може підписати Депая

Депай може покинути Барселону

Лише один клуб готовий заплатити Барселоні за трансфер форварда Мемфіса Депая.

Про це повідомляє Diario SPORT.

Йдеться про Галатасарай, який вже звернувся до іспанського клубу з фінансовою пропозицією.

28-річний нідерландець не хоче переходити в чемпіонат Туреччини, але й Барселона не хоче відпускати його безплатно, а інших пропозицій немає.

Контракт Депая спливає 30 червня 2023 року. Він хоче отримати статус вільного агента, щоб підписати хороший контракт з іменитішим клубом, ніж Галатасарай.

Раніше повідомлялося, що Барселона намагатиметься зберегти Депая.