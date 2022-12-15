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Реал узгодив з Шахтарем трансфер Вінісіуса

Сьогодні 10:38 296 0
Вінісіус Тобіас стане повноцінним гравцем Реала
Реал узгодив з Шахтарем трансфер Вінісіуса
#Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Вінісіус Тобіас

Джерело - tribuna.com.

Реал все ближче до рішення викупити 18-річного правого захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса.

Про це повідомляє Marca.

Його внесок у гру Кастільї зріс, а тренери вважають, що футболіст може прогресувати далі.

Наразі клуб погодив суму викупу із Шахтарем - вона становить 10 млн євро.

Зазначається, що наступного сезону "бланкос" хочуть віддати Тобіаса в оренду команді Ла-Ліги, але ситуація може змінитися, якщо Кастілья вийде до Сегунди.

Тобіас був орендований до 30 червня 2024 року із правом викупу. 

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