Реал узгодив з Шахтарем трансфер Вінісіуса

Джерело - tribuna.com.
Реал все ближче до рішення викупити 18-річного правого захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса.
Про це повідомляє Marca.
Його внесок у гру Кастільї зріс, а тренери вважають, що футболіст може прогресувати далі.
Наразі клуб погодив суму викупу із Шахтарем - вона становить 10 млн євро.
Зазначається, що наступного сезону "бланкос" хочуть віддати Тобіаса в оренду команді Ла-Ліги, але ситуація може змінитися, якщо Кастілья вийде до Сегунди.
Тобіас був орендований до 30 червня 2024 року із правом викупу.