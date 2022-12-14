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Нинкович: Динамо - це Барселона Східної Європи

Сьогодні 17:28 290 0
Колишній півзахисник киян розповів про час виступів у Динамо
Нинкович: Динамо - це Барселона Східної Європи
#Динамо Київ, #Нинкович

Джерело - 1927.kiev.ua.

Колишній півзахисник Динамо Милош Нинкович прокоментував часи виступів за київський клуб.

Сербського хавбека цитує видання 1927.kiev.ua.

"Насамперед для мене Динамо - це Барселона Східної Європи. Я провів дев'ять прекрасних років у Києві. Якби не Динамо, я ніколи б не зіграв у Лізі чемпіонів і не потрапив на Чемпіонат світу".

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"Перший найпам'ятніший момент – це підписання контракту. У 19 років опинитися в Динамо це щось фантастичне. Друге – участь у ЛЧ та матчі проти таких команд як Барселона, Інтер та Манчестер Юнайтед. Третє – знайомство з Андрієм Шевченком, який для мене був найкращим нападником за останні двадцять років", - сказав Нинкович.

Нагадаємо, Нинкович виступав за Динамо з 2004 до 2013 року.

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