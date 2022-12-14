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Сергійчук пояснив відхід з Вереса

Сьогодні 14:40 212 0
Михайло Сергійчук прокоментував відхід з Вереса
Сергійчук пояснив відхід з Вереса
#Верес, #Сергійчук, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ukrfootball.ua.

Колишній нападник Вереса Михайло Сергійчук покинув рівненський клуб через незадовільні фінансові умови.

Про це розповів сам футболіст.

"Мій контракт був до літа. Але ми мали домовленість, що взимку будемо його переглядати. Тому що нас поставили перед фактом ‒ будуть ось такі мінімальні умови. Або так, або ніяк. Ми домовилися, що на мінімальних умовах рухаємося до зими, а взимку переглядаємо, або розходимося.

Перед зустріччю з президентом я переговорив із головним тренером і він сказав, щоб я домовлявся з Надєїним, бо я повідомив Вірту, що за таких умов я в клубі лишатися не буду.

Фінансові умови? Так. А на зустрічі з президентом я озвучив скільки б хотів отримувати і вони сказали, що подумають. Чемпіонат закінчився, подзвонив Юрій Миколайович і сказав, що розходимося", - розповів Сергійчук.

Раніше повідомлялося, що Сергійчук може перейти до клубу Першої ліги.

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