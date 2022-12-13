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Сергійчук може перейти до клубу Першої ліги

Сьогодні 20:25 196 0
Сергійчук може перейти до клубу Першої ліги
#Верес, #ЛНЗ Черкаси

Джерело - sportarena.com.

Колишній нападник Вереса Михайло Сергійчук продовжить кар'єру у другому за силою дивізіон чемпіонату України.

Про це повідомляє Sport Arena.

31-річний футболіст може перейти до черкаського ЛНЗ з Першої ліги.

На початку грудня гравець залишив Верес. У поточному сезоні Сергійчук провів 14 матчів за рівненський клуб і відзначився одним забитим м'ячем. У 2011-13 роках нападник виступав за інший черкаський клуб - Славутич. Раніше він також захищав кольори Ворскли, Десни, Олімпіка та латвійського Вентспілса.

ЛНЗ завершив осінню частину сезону на першому місці у Групі Б Першої ліги України. Черкаський клуб набрав 30 очок у 14 матчах.

Раніше Верес запланував зимові збори за кордоном.

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