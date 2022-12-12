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Скалоні: Нас чекає важкий матч з Хорватією

Сьогодні 18:51 270 0
Головний тренер збірної Аргентини поділився очікуваннями від матчу 1/2 фіналу ЧС-2022
Скалоні: Нас чекає важкий матч з Хорватією
#Збірна Хорватії з футболу, #Збірна Аргентини з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - TycSports.

Матч проти Хорватії в півфіналі ЧС-2022 буде складним для збірноїї Аргентини.

Про це заявив головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні.

"Ми чекаємо важкого матчу проти дуже хорошої команди. Це достойна команда, вони грають як команда, і з ними буде складно. Не думаю, що є сенс порівнювати з попереднім чемпіонатом світу. Але я впевнений, що Хорватія - дуже хороша команда. Матч буде важким", - сказав Скалоні.

Аргентина зустрінеться з Хорватією в півфіналі ЧС-2022. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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