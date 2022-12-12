Скалоні: Нас чекає важкий матч з Хорватією

Матч проти Хорватії в півфіналі ЧС-2022 буде складним для збірноїї Аргентини.

Про це заявив головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні.

"Ми чекаємо важкого матчу проти дуже хорошої команди. Це достойна команда, вони грають як команда, і з ними буде складно. Не думаю, що є сенс порівнювати з попереднім чемпіонатом світу. Але я впевнений, що Хорватія - дуже хороша команда. Матч буде важким", - сказав Скалоні.