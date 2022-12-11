Баварія може підписати Нава на заміну травмованому Ноєру

Мюнхенці шукають нового голкіперу

Голкіпер ПСЖ Кейлор Навас входить у список потенційних претендентів на заміну Мануеля Ноєра в Баварії, який отримав травму.

Про це повідомляє ran.de.

Варіант з 35-річним костариканцем стане актуальним, якщо з оренди в Монако не вдасться повернути Александра Нюбеля.

Ще одним кандидатом для підсилення воротарської позиції залишається Домінік Лівакович з Динамо Загреб, якого в клубі вважають не надто дорогим.

Нагадаємо, команда Юліана Нагельсманна втратила Мануеля Ноєра, який зламав ногу.