Мюнхенський клуб зараз шукає воротаря

Джерело - Чемпіон.

Баварія контактувала із загребським Динамо щодо потенційного трансферу голкіпера Домініка Ліваковича

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Мюнхенський клуб зараз шукає воротаря на заміну травмованому Мануелю Ноєру, який не зіграє до кінця сезону.

Ціллю команди залишається повернення з оренди в Монако Александра Нюбеля, але Баварія вже робила запит й щодо Ліваковича.