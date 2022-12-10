Ноєр не зіграє до кінця сезону через травму отриману на лижах

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр переніс операцію та більше не зіграє до кінця поточного сезону.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Що я можу сказати, так це наступне - цей рік міг пройти набагато краще. Коли я намагався довести до ладу свою свій моральний стан на лижному турі, я отримав цей перелом. Операція пройшла добре, велика подяка лікарям. Однак, цей сезон для мене завершився", - сказав Ноєр.