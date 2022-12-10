Ноєр не зіграє до кінця сезону через травму отриману на лижах

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр переніс операцію та більше не зіграє до кінця поточного сезону.
Про це він повідомив у соцмережах.
"Що я можу сказати, так це наступне - цей рік міг пройти набагато краще. Коли я намагався довести до ладу свою свій моральний стан на лижному турі, я отримав цей перелом. Операція пройшла добре, велика подяка лікарям. Однак, цей сезон для мене завершився", - сказав Ноєр.
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На ЧС-2022 Мануель провів усі 3 матчі у складі національної команди Німеччини.
Нагадаємо, Ноєр побив рекорд чемпіонатів світу за числом матчів серед воротарів.