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Ноєр не зіграє до кінця сезону через травму отриману на лижах

Сьогодні 13:53 152 0
Ноєр провів усі 3 матчі на ЧС-2022
Ноєр не зіграє до кінця сезону через травму отриману на лижах

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр переніс операцію та більше не зіграє до кінця поточного сезону.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Що я можу сказати, так це наступне - цей рік міг пройти набагато краще. Коли я намагався довести до ладу свою свій моральний стан на лижному турі, я отримав цей перелом. Операція пройшла добре, велика подяка лікарям. Однак, цей сезон для мене завершився", - сказав Ноєр.

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Допис, поширений Manuel Neuer (@manuelneuer)

На ЧС-2022 Мануель провів усі 3 матчі у складі національної команди Німеччини.

Нагадаємо, Ноєр побив рекорд чемпіонатів світу за числом матчів серед воротарів.

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