Головне
Меркушина - найкраща з українок у спринті на етапі Кубка світу у Гохфільцені
Вчора 16:31 1160
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції
Вчора 23:08 124
Зозуля став гравцем іспанського клубу
Вчора 21:36 494
Марокко - Португалія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 19:45 296
Гутцайт: Росіянам не можна дозволити використовувати спорт для узаконення воєнних дій в Україні
Вчора 18:11 378
Підручний переніс операцію на коліні
Вчора 15:01 357
Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця
Вчора 13:23 1501
Хорватія - Бразилія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 10:52 456
Нідерланди - Аргентина: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 08:13 662
Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 07:00 1406
Прямі трансляції

Тлумак: Карпати – клуб номер один у Львові та на заході України

Вчора 22:50 201 0
Андрій Тлумак прокоментував популярність Карпат
Тлумак: Карпати – клуб номер один у Львові та на заході України
#Карпати, #Андрій Тлумак

Джерело - fckarpaty.org.ua.

Карпати є найпопулярнішим клубом на заході України.

Про це розповів головний тренер львівської команди Андрій Тлумак.

"Теперішній формат у першій лізі є новим. Зараз ми думаємо лише про те, як грати навесні та здобувати максимальну кількість очок. Вважаю, що наша група в осінній частині була складнішою, ніж сусідня вісімка. Навіть не через різну силу гравців чи команд.

Тому що Карпати – це клуб №1 заходу України та міста Львова. Звичайно, що такі команди, як Нива, Буковина та Прикарпаття битимуться з Карпатами на максимум, адже це дербі. Проти нас кожен матч грали, наче останній, тому що всі хотіли довести, що вони не слабші, ніж ми", - сказав Тлумак.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 1406
США обміняли ув’язнену в росії баскетболістку на торговця зброєю США обміняли ув’язнену в росії баскетболістку на торговця зброєю 1486
Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця 1501
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 1691
Хорватія - Бразилія: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Хорватія - Бразилія: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 3361
Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2005
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 38386
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14575
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 38733
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1927
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 12118 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44711