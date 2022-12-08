Тлумак: Карпати – клуб номер один у Львові та на заході України

Карпати є найпопулярнішим клубом на заході України.

Про це розповів головний тренер львівської команди Андрій Тлумак.

"Теперішній формат у першій лізі є новим. Зараз ми думаємо лише про те, як грати навесні та здобувати максимальну кількість очок. Вважаю, що наша група в осінній частині була складнішою, ніж сусідня вісімка. Навіть не через різну силу гравців чи команд.

Тому що Карпати – це клуб №1 заходу України та міста Львова. Звичайно, що такі команди, як Нива, Буковина та Прикарпаття битимуться з Карпатами на максимум, адже це дербі. Проти нас кожен матч грали, наче останній, тому що всі хотіли довести, що вони не слабші, ніж ми", - сказав Тлумак.