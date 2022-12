Відомо коли Роналду визначиться зі своїм майбутнім

Нападник Кріштіану Роналду ще не погодився прийняти пропозицію Аль-Насра та з 1 січня стати гравцем клубу з Саудівської Аравії.

Про це заявив інсайдер Фабріціо Романо.

37-річному португальцю офіційно запропоновано контракт до 2025 року із зарплатою на суму у 200 мільйонів, у яку входять спонсорські виплати. Однак форвард ще остаточно не визначився зі своїм майбутнім, він зробить це після ЧС-2022.

Раніше також повідомлялося, що у Кріштіану поки немає варіантів із переходом в одну з європейських ТОП-команд.

Al Nassr official proposal to Cristiano Ronaldo is on the table, as called last week. €200m per year until 2025, but including sponsor deals. Documents are being checked. 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo



There’s still nothing signed, agreed or approved by Cristiano. Focus is on the World Cup. pic.twitter.com/FUTxOnoDI7