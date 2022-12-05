Головне
Збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 18:57 1180
Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Японію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Сьогодні 19:43 474
Японія - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 16:50 946
Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100
Сьогодні 14:09 256403
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Сьогодні 13:51 36535
Бразилія зіграє з Південною Кореєю, Японія - з Хорватією: розклад матчів 5 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 529
Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому
Вчора 23:19 822
Збірна Англії розгромила Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:53 671
Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди!
Вчора 17:16 1990
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
Вчора 17:13 3158
Прямі трансляції

Відомо коли Роналду визначиться зі своїм майбутнім

Сьогодні 20:25 110 0
Відомо коли Роналду визначиться зі своїм майбутнім
#Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Кріштіану Роналду ще не погодився прийняти пропозицію Аль-Насра та з 1 січня стати гравцем клубу з Саудівської Аравії.

Про це заявив інсайдер Фабріціо Романо.

37-річному португальцю офіційно запропоновано контракт до 2025 року із зарплатою на суму у 200 мільйонів, у яку входять спонсорські виплати. Однак форвард ще остаточно не визначився зі своїм майбутнім, він зробить це після ЧС-2022.

Раніше також повідомлялося, що у Кріштіану поки немає варіантів із переходом в одну з європейських ТОП-команд.

Коментарі ()
Популярне зараз
Японія - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 Японія - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 1415
Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії 1196
Японія - Хорватія: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 Японія - Хорватія: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 952
Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100 Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100 256403
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 36535
Бразилія - Південна Корея: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 Бразилія - Південна Корея: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 1213
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7148
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 15216
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61975
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 38249
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 54174 1
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21951