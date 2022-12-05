Роналду не отримав жодної пропозиції від ТОП-клубів

Роналду не цікавий європейським клубам

Джерело - Чемпіон.

Португальський нападник Кріштіану Роналду за крок від підписання контракту з Аль-Насром.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

37-річний футболіст чекав офіційні пропозиції від провідних європейських клубів, але не отримав, саме тому може погодитися на варіант з аравійською командою.

В Аль-Насрі Роналду заробить 500 млн євро за 30 місяців, у клубі впевнені в тому, що їм вдасться закрити угоду найближчими днями.

Наразі Роналду знаходиться в розташуванні збірної, яка завтра, 6 грудня, зіграє проти Швейцарії в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Раніше Роналду встановив історичний рекорд на чемпіонатах світу.