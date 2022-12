Вотфорд підпише 20-річного хавбека збірної Канади Коне

Півзахисник Монреаля Ісмаель Коне може продовжити кар'єру в англійському Вотфорді.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Найближчими днями він підпише довгостроковий контракт, медогляд вже пройдено.

Англійці випередили в боротьбі за футболіста клуби з Італії, Німеччини та Нідерландів. Монреаль отримає рекордну суму за трансфер.

Canadian gem Ismael Kone is set to join Watford, here we go — it will be record transfer fee for Montreal 🚨🟡⚫️🇨🇦 #transfers



Pozzo’s project includes Watford and Udinese for near future — it’s the most attractive one for Kone despite offers from Italian, German, Dutch clubs. pic.twitter.com/6yIAPjFG7J