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Ісмаїлі: Мої діти народжені в Бразилії, але зроблені в Україні

Сьогодні 17:00 185 0
Ексгравець Шахтаря розповів про життя в Україні
Ісмаїлі: Мої діти народжені в Бразилії, але зроблені в Україні
#Ісмаїлі, #Лілль

Джерело - офіційний сайт Лілля.

Гравець Лілля Ісмаїлі розповів про час, який провів в Україні в період гри за Шахтар.

Відповідний коментар він дав своєму новому клубу.

"Україна - чудова країна. Десять років, які я там провів, були чудовими. До того як жити в Україні, я ніколи не уявляв, що буде так добре. Україна - чудова країна, населена фантастичними людьми. Окрім мого футбольного життя, у мене багато друзів в Україні".

  Ісмаїлі: Важко зрозуміти, що зараз переживають українці

"Усі мої діти були зачаті в Україні. Вони народжені в Бразилії, але зроблені в Україні. Тому про цю країну у мене чудові спогади. Я сподіваюся, що вона скоро зможе вибратися з цієї ситуації, щоб я знову міг відвідати її та добре провести там час", - сказав Ісмаїлі.

Нагадаємо, Корінтіанс хоче викупити півзахисника Шахтаря.

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