Корінтіанс хоче викупити півзахисника Шахтаря

Майкон може стати повноцінним гравцем Корінтіанс

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Майкон найближчим часом може стати повноцінним футболістом Корінтіанса, за який грає на правах оренди.

Про це повідомляє seletimaonews.

Бразильці хочуть викупити контракт Майкона у "гірників", але також не виключають можливість домовитися про продовження оренди.

Зазначається, що збереження у складі Майкона є одним із ключових кадрових пріоритетів для керівництва Корінтіанса на 2023 рік.

Контракт Майкона із Шахтарем розрахований до кінця 2025 року.

Нагадаємо, Порту зацікавлений у трансфері півзахисника Шахтаря.