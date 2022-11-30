Корінтіанс хоче викупити півзахисника Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Майкон найближчим часом може стати повноцінним футболістом Корінтіанса, за який грає на правах оренди.
Про це повідомляє seletimaonews.
Бразильці хочуть викупити контракт Майкона у "гірників", але також не виключають можливість домовитися про продовження оренди.
Зазначається, що збереження у складі Майкона є одним із ключових кадрових пріоритетів для керівництва Корінтіанса на 2023 рік.
Контракт Майкона із Шахтарем розрахований до кінця 2025 року.
Нагадаємо, Порту зацікавлений у трансфері півзахисника Шахтаря.