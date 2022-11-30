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Корінтіанс хоче викупити півзахисника Шахтаря

Сьогодні 10:38 159 0
Майкон може стати повноцінним гравцем Корінтіанс
Корінтіанс хоче викупити півзахисника Шахтаря
#Корінтіанс, #Майкон, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Майкон найближчим часом може стати повноцінним футболістом Корінтіанса, за який грає на правах оренди.

Про це повідомляє seletimaonews.

Бразильці хочуть викупити контракт Майкона у "гірників", але також не виключають можливість домовитися про продовження оренди.

Зазначається, що збереження у складі Майкона є одним із ключових кадрових пріоритетів для керівництва Корінтіанса на 2023 рік.

Контракт Майкона із Шахтарем розрахований до кінця 2025 року. 

Нагадаємо, Порту зацікавлений у трансфері півзахисника Шахтаря.

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